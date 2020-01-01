Запрет на массовые мероприятия в Прикамье продлён до 1 июля Послабления вводятся только в отношении выпускных и последних звонков Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Оперштаб принял решение продлить действие ограничительных мер в регионе до 1 июля текущего года.

До особого распоряжения оперштаба ограничены проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов и других развлекательных и досуговых учреждений, сообщает пресс-служба краевого правительства.

При этом послабления вводятся в отношении выпускных и последних звонков. По решению руководства учебного заведения на мероприятиях могут присутствовать родители, но не более одного человека.

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