Елена Синица У 135 поставщиков продуктов в школы края выявили нарушения Наложено штрафов на общую сумму в 1,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевой Роспотребнадзор проверил 211 организаций, занимающихся поставкой продуктов в школы. Из них у 135 поставщиков выявлены нарушения. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований зафиксированы у 64% поставщиков, передаёт ТК ВЕТТА.

По данным ведомства, возбуждено 205 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,5 млн руб.

Чаще всего встречались такие нарушения, как отсутствие программ производственного контроля, несоблюдение требований к содержанию программ и периодичности производственного лабораторного контроля (38%); несоблюдение санитарных и технических требований к складским (производственным) помещениям (37%); несоблюдение сроков годности пищевых продуктов 32%.

Кроме этого, 21% нарушений занимает несвоевременное прохождение периодических медицинских осмотров и вакцинации. Ещё 13% — несоблюдение требований к маркировке пищевых продуктов.

Помимо этого, на 60 суток была приостановлена деятельность хозяйствующего субъекта ИП Раджабов Н. Н., занимающегося поставкой овощей и фруктов в образовательные организации края. При проверке склада ведомство выявило грубые нарушения санитарного законодательства. Например, стены помещения оказались поражены чёрной плесенью, не оборудована площадка для мусоросборников с твёрдым покрытием. Кроме этого, отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства для уборки помещений, а также в здании не было туалета.

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