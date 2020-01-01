Прикамье находится на втором месте в ПФО по количеству счетов эскроу Поделиться Поделиться Твитнуть

По состоянию на 1 апреля этого года в Пермском крае открыто 9,9 тыс. счетов эскроу для расчётов по договорам участия в долевом строительстве. По данным Центробанка, регион по этому показателю — второй в Приволжском федеральном округе.

За год количество таких счетов в крае выросло в 4,5 раза, а объём привлечённых средств — более чем в пять раз (в общей сложности на них размещено 27,7 млрд руб.).

Динамика наблюдается и в объёме кредитных договоров, заключённых застройщиками с банками. За год их количество выросло с 27 до 72 единиц. По данным на 1 апреля, сумма договоров достигла 37,7 млрд руб. — в три раза больше, чем год назад.

Напомним, механизм проектного финансирования с использованием счетов эскроу был введён в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» для защиты интересов приобретателей жилья. Новые правила долевого строительства действуют в России с 2019 года. Привлекать средства дольщиков можно только на специальные счета. Раскрыть их, чтобы получить доступ к средствам, застройщик вправе после ввода дома в эксплуатацию.

Как отмечал глава региона Дмитрий Махонин, новый механизм защищает средства дольщиков. «При использовании счетов эскроу риски для участников долевого строительства, жителей Пермского края, минимальные. Сейчас в регионе остро стоит проблема долгостроев, которые появились до обновления федерального закона. Мы рассчитываем, что новый механизм снизит возможность появления новых долгостроев, а проблема обманутых дольщиков останется в прошлом. Кроме того, использование счетов эскроу требует более ответственного подхода к работе от строительных компаний, в новых условиях смогут развиваться только надёжные застройщики. Это тоже поможет повысить экономическую безопасность наших жителей», — подчеркнул губернатор.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, на сегодняшний день в Пермском крае действуют 107 разрешений на строительство, выданных юрлицам. По большинству из них (84) проекты реализуются с использованием счетов эскроу.

Отметим, общая площадь многоквартирного жилья, которое строится по указанным разрешениям на строительство, составляет 1,279 млн кв. м.

Эти показатели на площадке «Экспертного клуба» комментируют специалисты.

Александр Нода, директор социологического агентства СВОИ

— Пермский край, и особенно краевой центр, пострадал от недобросовестных застройщиков и от банкротств крупнейших застройщиков региона. Популярность счетов эскроу отчасти связана и с этим фактом.

Сергей Ильин, депутат Пермской городской думы, политолог, политтехнолог:

— Жилищное строительство сегодня один из локомотивов экономики Пермского края. Рынок растёт, большинство игроков рынка заявляет амбициозные планы на многие годы вперёд. Есть эффект отложенного спроса, есть результаты стимулирующих мер со стороны государства. В последний год видно, что выстроенная положительная динамика превращается в устойчивую тенденцию. Планы властей по освоению новых площадок под застройку и темпы расселения аварийного жилья позволяют говорить о том, что целый сектор региональной экономики избавляется от избыточных административных барьеров.

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