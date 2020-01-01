Коронавирус: в Прикамье 99 новых случаев инфицирования В больницах — 27% заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Коронавирус: в Прикамье 99 новых случаев инфицирования

В больницах — 27% заболевших.

По данным Роспотребнадзора, из 99 заразившихся коронавирусом в регионе 27 человек проходят лечение в больницах, остальные — на дому.

В числе заболевших — трое детей и девять жителей старше 65 лет. Наибольшее количество инфицированных — в возрасте от 50 до 64 лет (42 человека).

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