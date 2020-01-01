Елена Синица В 2021 году банковские вложения жителей Прикамья превысили 355 млрд руб. В основном прикамцы хранят сбережения в рублях Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 апреля 2021 года, банковские вложения жителей Пермского края составили более 355 млрд руб. Об этом сообщает Пермское отделение Уральского ГУ Банка России.

В сравнении с I кварталом 2020 года объём средств населения в банках вырос на 4,2 млрд руб.





Сообщается, что почти 90% сбережений (311 млрд руб.) жители края хранят в рублях, остальное — в иностранной валюте. По сравнению с I кварталом прошлого года на 2% вырос объём рублёвых вкладов физических лиц. В то же время вклады в иностранной валюте, напротив, уменьшились на 4%.





Объём средств на депозитах юрлиц снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%. К началу апреля 2021 года он составил 55,2 млрд руб.





«Несмотря на снижение банковских ставок, население продолжает хранить деньги во вкладах. Помимо того, что этот инструмент сбережений застрахован государством, современные финансовые и IT-технологии делают его ещё доступнее. Так, многие клиенты банков уже оценили возможность открытия вклада через мобильные приложения кредитных организаций и финансовый маркетплейс — платформу «Финуслуги», — отметил Алексей Моночков, управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю.

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