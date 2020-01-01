Елена Синица Упрощена процедура получения вычета по НДФЛ при покупке жилья Заполнять налоговые декларации не понадобится Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начиная с 21 мая жители России смогут получить в упрощённом порядке вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Согласно документу получить вычет по НДФЛ можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом не понадобится заполнять налоговые декларации и собирать документы для подтверждения.





Для получения вычета будет необходимо заполнить заявление в личном кабинете и дождаться проверки. Она пройдёт в течение месяца (вместо трёх), а денежные средства вернутся в срок до 15 дней (ранее — до 30 дней).





«Система автоматически проанализирует данные внешних источников и программных комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика — физического лица», — пояснили агентству в ФНС.

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