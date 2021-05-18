Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 21 по 23 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

21 мая с 04:40 до 22 мая, 03:30 TheatreHD покажет оперу Беллини «Сомнамбула» (16+) в постановке Мэри Циммерман, с Натали Дессе и Хуаном Диего Флоресом в главных ролях.

С 21 по 24 мая в Перми проходит VIII Международный фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНОfest» (16+). Так, 21 мая в 17:30 в Доме актёра будет показан спектакль «Семья Иванова» (16+) Магаданского государственного музыкального и драматического театра. В этот же день в 19:00 пройдёт спектакль «Жанна. Во Францию и обратно» (18+) Санкт-Петербургского независимого театрального проекта. 21 мая в 21:00 в театре «Сцена-Молот» состоится показ спектакля «Вертинский» (16+). Подробную программу можно увидеть на сайте фестиваля.

21 мая в 18:00 и 23 мая в 14:00 музей современного искусства PERMM приглашает на паблик-арт экскурсию (6+). Пешеходная экскурсия с обзором паблик-арт объектов и разговором об истории паблик-арт программы в Перми с гидом музея. Старт экскурсионного маршрута — объект «Яблоко» (Ленина, 70).

21 мая в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Петергоф» (12+).

22 мая с 02:01 до 24 мая, 23:00 Рижский театр на улице Гертрудес покажет видеоверсию спектакля «Чёрная молофья» (16+) Владислава Наставшева по рассказам писателя из Санкт-Петербурга Сергея Уханова. Примечательно, что весной 2022 года Пермская опера представит нового «Евгения Онегина», и постановкой хрестоматийной оперы Чайковского Владислав Наставшев дебютирует на большой музыкальной сцене. Его первый оперный спектакль, «Искатели жемчуга», показанный в декабре 2020 года на Камерной сцене Большого театра, был признан прессой одним из центральных событий нынешнего театрального сезона.

22 мая с 04:40 до 23 мая, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Набукко» (16+), масштабное, многофигурное музыкальное полотно Джузеппе Верди об ассирийском царе Навуходоносоре II (Набукко — сокращенная версия его труднопроизносимого имени), плененной израильтянами дочери его Фенене, возлюбленном Фенены — племяннике царя Иерусалима Измаиле и коварной Абигайль, внебрачной дочери Набукко, ставшей владычицей Вавилона. Заглавную партию исполняет царственный Пласидо Доминго, который сам почти так же властителен и точно не менее знаменит, чем его герой.

22 мая в 11:00 музей современного искусства PERMM приглашает на школьную паблик-арт экскурсию (12+). Пешеходная экскурсия с обзором паблик-арт объектов и разговором об истории паблик-арт программы в Перми с гидом музея.

22 мая в 12:00 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдёт земледельческий праздник «Никола Вешний» (0+). В народе с этого дня ждали наступления настоящего тепла и роста трав, начинали или заканчивали посев зерновых, приветствовали птиц. Гости праздника смогут принять участие в посевных работах, обрядах «встречи плишки» (трясогузки) из разных районов нашего края, играх, хороводах, послушать пермские песни в исполнении певческих коллективов Пермского краеведческого музея, станцевать под гармонь ильинскую кадриль, а также посетить мастер-класс «От льна до полотна».

22 мая в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут фильм «Подсолнухи Ван Гога» (12+). Почему Ван Гог выбрал именно эти экзотические цветы? Когда они впервые появились в Европе и кто из мастеров европейского искусства изображал их до Ван Гога? О чём говорит со зрителями художник этими картинами и как их интерпретация меняется от одной версии к другой? Что узнали реставраторы, когда изучили «Подсолнухи» в деталях? Чтобы выяснить ответы на все эти вопросы, съёмочная группа побывала не только в Амстердаме, но и в Лондоне, Токио, Филадельфии и Мюнхене.

22 и 23 мая в 17:00 на Заводе Шпагина в малом театральном зале авторский театр «Белая овца» играет спектакль «Панночка» (12+, от 14 лет).

22 мая в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт презентация альбома «Светлей» группы «Немного нервно» (16+).

23 мая с 04:40 до 24 мая, 03:30 TheatreHD покажет запись исторического спектакля Мет «Лючия ди Ламмермур» (16+) с Джоан Сазерленд в главной роли.

23 мая в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут спектакль «Франкенштейн: Ли Миллер» (18+). Спектакль-первенец TheatreHD, незабываемая экстраваганца Дэнни Бойла по мотивам романа Мэри Шелли, остается одним из главных хитов проекта. «Франкенштейн» — это уникальный шанс посмотреть на Бенедикта Камбербэтча в роли существа и на Джонни Ли Миллера — в роли его создателя. Но не только: это еще и возможность увидеть двух ведущих британских актеров, меняющихся ролями.

23 мая в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Ватикан» (12+).

Библиотека им. Горького

До 1 июня Краевая библиотека им.Горького приглашает на выставку «Баллада о Чухрае» (16+), посвященную юбилею кинорежиссера, сценариста, народного артиста СССР Григория Чухрая.

До 15 июня на аллее Космсомольского проспекта (район проходных завода «Пермские моторы») проходит документальная выставка «Я помню. Юнгородок» (0+). В основе выставки — исторические фотографии, уникальные документы, цитаты из приказов директора завода, генерала А. Г. Солдатова, а главное — лица и воспоминания сейчас уже ветеранов, а тогда — совсем еще девчонок, наравне со взрослыми выпускавших детали для моторов Победы.

До 18 июля музей современного искусства PERMM приглашает на выставки «Владимир Архипов. Предметы гордости и стыда» (0+) и «Гастев. Как надо работать» (12+).

Библиотека им. Горького

До 31 августа Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку пермского художника Кирилла Зибницкого «Везде хорошо!» (12+).

До 31 октября в Пермской художественной галерее работают выставки «Неземная красота» (0+) и «Династия» (16+). «Неземная красота» — интерактивная выставка для детей, которая представляет икону и храмовую скульптуру в первую очередь как произведения искусства. Кураторы выставки предлагают маленькому зрителю «ключи» и подсказки к пониманию сложного образного языка иконы, постараются раскрыть ту особую неземную красоту, которая не сразу воспринимается детьми при взгляде на религиозные памятники.

Выставка «Династия» представляет произведения шести художников трех поколений, принадлежащих к знаменитой московской художественной династии Арендтов. Основу выставки составляет раздел скульптуры, который знакомит с работами скульпторов — выпускников ВХУТЕМАСа Ариадны Арендт (старшей), Меера Айзенштадта и Анатолия Григорьева. Дополняют экспозицию рельефы Натальи Арендт, текстильные коллажи Марии Арендт, графика и керамика Ариадны Арендт (младшей).

До 31 декабря в частной кондитерской «Грибушин» проходит благотворительная выставка репродукций живописных работ Эрика Дмитриевича Прена (1894-1985) из фондов Пермской художественной галереи «Русский англичанин» (0+).

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+). В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы. А также документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть оперу «Пеллеас и Мелизанда» (16+). Сценограф — Марина Абрамович.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

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