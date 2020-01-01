Елена Синица Суд обязал краевой минздрав обеспечить ребёнка жизненно важным лекарством Стоимость одной инъекции лекарства составляет 8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

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Судебные приставы Пермского края обязали региональный минздрав бесплатно обеспечить жизненно важным лекарственным препаратом. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

По данным ведомства, ребёнок, которому ещё нет двух лет, должен получать «Спинразу». Этот препарат помогает бороться с таким заболеванием как спинальная мышечная атрофия. (СМА). Цена одной инъекции составляет порядка 8 млн руб.

Год назад лекарство было включено в список препаратов, необходимых по жизненным показаниям, таким образом, у детей с диагнозом СМА появилась возможность получить препарат бесплатно.

В межрайонный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист об обеспечении ребенка «Спинразой». Затем было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав лично вручил главе краевого минздрава постановление и предупредил об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

В результате препарат был закуплен. Ребёнку уже сделали две инъекции, в дальнейшем ему будет необходимо пройти целый курс.

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