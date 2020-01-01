Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Билеты на Дягилевский фестиваль будут продаваться в два этапа Старт продаж — 22 мая в 10:00 Поделиться Поделиться Твитнуть

Александра Муравьёва

Продажа билетов на события Международного Дягилевского фестиваля 2021 года (18+) начнётся 22 мая в 10:00 по пермскому времени. Об этом Пермский театр оперы и балета сообщает на своих страничках в социальных сетях.

Приобрести билеты офлайн 22 мая можно будет в здании театра, будет открыт парадный вход. Онлайн-продажа стартует в это же время на сайтах diaghilevfest.ru и permopera.ru.

Для тех, у кого возникнут трудности с покупкой билетов на сайте, будет работать горячая телефонная линия «Яндекса»: 8-800-600-90-90, а также чат поддержки https://yandex.ru/chat/#/

Вопросы по поводу организации продажи и по всем сопутствующим темам можно задавать в соцсетях на страницах фестиваля и театра на Facebook, Instagram и «ВКонтакте» или через форму обратной связи на сайтах diaghilevfest.ru и permopera.ru.

Пресс-служба театра сообщает, что, если завис виджет с покупкой билета, возможно, в ту же минуту это место стоит в выборе другого зрителя. Нужно обновить страницу, чтобы всё заработало.

Программа фестиваля опубликована на сайте diaghilevfest.ru/afisha/

В пресс-службе театра пояснили, что 22 мая в продажу поступят билеты не на все фестивальные события, а только на те, для которых уже полностью согласованы рассадка в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и цены на все сегменты зала. Кроме того, новые события появляются в афише почти каждый день. Поэтому будет организована вторая серия продаж, о чём театр своевременно сообщит.

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