Елена Синица В Перми на месте сосновой рощи может появиться парковка Управляющая компания уверена в законности своих действий Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Кировском районе Перми, на ул. Липатова и ул. Кировоградской, вырубили небольшую берёзовую рощу. На её месте планируется разместить парковку. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

По словам местных жителей, территорию размежевала УК «ЮКОМ». Сейчас этот участок является собственностью дома на Кировоградской, 71/1 (ранее это была муниципальная собственность). Жители этого дома и поддерживают размещение парковки.

Главный инженер управляющей компании «ЮКОМ» Андрей Михайловский сообщил, что проводилось собрание собственников дома, где и приняли решение о создании парковки на этом участке. По его словам, согласовывать это действие с жителями смежных домов не нужно.

В городском департаменте благоустройства жителям ответили, что по этому вопросу должны были состояться публичные слушания. В таком случае они могут решением суда отменить межевание.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.