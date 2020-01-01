Елена Синица УФАС: на Пермэнергосбыт поступают жалобы из-за массового отключения электроэнергии в СНТ От энергоресурсов отключают и тех, кто своевременно оплачивает услуги Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото с сайта Природа города Перми, prirodaperm.ru

На действия компании ПАО «Пермэнергосбыт» стали поступать жалобы от граждан, занимающихся садоводством и огородничеством. Компания практикует массовое отключение электроэнергии за накопленные задолженности, но при этом без энергоресурсов оставались и те, кто своевременно вносил плату в кассу СНТ. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

В ведомстве отмечают, что, перед тем как принимать меры по отключению электроэнергии, её поставщик должен выяснить, имеются ли члены товарищества, у которых нет задолженности за потреблённую энергию. Если таковые есть, то энергосбытовая и сетевая организации обязаны принять все меры по обеспечению соблюдения законных интересов добросовестных потребителей на бесперебойное электроснабжение.





«К сожалению, энергетики, пытаясь воздействовать на абонентов-неплательщиков, в частности на СНТ, часто идут по самому простому пути: отключают электричество всем, не разбираясь в том, кто из потребителей в действительности платит, а кто нет. Между тем согласно действующему законодательству добросовестные потребители не должны становиться заложниками споров между энергосбытовой организацией и садовым товариществом из-за того, что кто-то из членов СНТ не платит за электроэнергию. Процессу отключения должно предшествовать выявление таких граждан в целях соблюдения их прав», — сообщает начальник отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павел Литвинов.





Сейчас антимонопольщики направили в адрес ПАО «Пермэнергосбыт» и ОАО «МРСК Урала» предостережение о недопустимости отключения электрической энергии в краевых СНТ без проведения мер по выявлению добросовестных потребителей.





В случае нарушения в отношении энергетиков может быть возбуждено антимонопольное дело. Им могут грозить оборотные штрафы от 1% до 15% суммы выручки от реализации соответствующих услуг.

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