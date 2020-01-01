За неуплату налогов с директора пермской компании взыскано 19,7 млн руб. Руководитель удерживал из зарплаты сотрудников НДФЛ, но& не перечислял его в бюджет Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Тимур Абасов

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что директор ООО «Ростэк.ДОС» удерживал из заработной платы сотрудников компании налог на доходы физических лиц, но не перечислял его в бюджет РФ. Общая сумма не уплаченного налога составила более 19,7 млн руб., сообщают в краевой прокуратуре.

Свердловский районный суд Перми рассмотрел иск прокурора Ленинского района и удовлетворил требования в полном объёме, взыскав с руководителя компании 19,7 млн руб.

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