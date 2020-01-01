Заболевшие COVID-19 выявлены в 19 территориях Прикамья В «лидерах» — краевая столица, Чайковский и Пермский муниципальный район Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, из 98 случаев инфицирования COVID-19 в Перми выявлено 49 заболевших. В тройку «лидеров» входят Чайковский и Пермский муниципальный район с 11 и семью заболевшими соответственно.

В Добрянском и Краснокамском городских округах зафиксировано по четыре случая заражения, в Губахе, Верещагинском и Чернушинском городских округах — по три, в Кизеле, Берёзовском и Ординском муниципальных округах — по два.

По одному заболевшему COVID-19 — в Кунгуре, ЗАТО Звёздный, Куединском муниципальном округе, Большесосновском и Кунгурском муниципальных районах, Лысьвенском, Осинском и Чусовском городских округах.

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