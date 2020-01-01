В Прикамье рост ипотеки за год составил 22% Доля «просрочки», напротив, уменьшилась до минимальных значений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 апреля текущего года, общий банковский портфель ипотечных кредитов в регионе составляет 164 млрд руб. — это на 22% больше, чем в 2020 году, передаёт ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Пермского отделения Банка России.

При этом в первом квартале 2021 года объём ипотечных кредитов превысил 19 млрд руб., что на 38% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Также в финансовом институте сообщают, что снизилась доля «просрочки» до 0,9% и на 17% уменьшился её объём.

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