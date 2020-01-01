Улицу Соловьёва в Перми временно закроют для движения транспорта Ограничение связано с проведением в краевом центре ХХ молодёжных Дельфийских игр Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Архив ИД «Компаньон»

С 14:00 20 мая до 18:00 25 мая на ул. Соловьёва от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Также на этом участке с 21 по 25 мая полностью запрещено движение всех видов транспорта, сообщают в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми.

Кроме того, остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена с 15:00 24 мая до 21:00 25 мая на ул. Металлистов от ул. Лебедева до ул. Уральской.

Ограничения связаны с обеспечением антитеррористических мер и безопасности дорожного движения во время проведения в Перми ХХ молодёжных Дельфийских игр, объясняют в пресс-службе администрации Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.