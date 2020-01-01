В каком районе купить квартиру в Москве лучше всего Поделиться Поделиться Твитнуть

Москва — столица России, город федерального значения. Это популярный туристический и культурный центр страны. Здесь проживают состоятельные бизнесмены, олигархи, знаменитости культуры и науки и обычные коренные москвичи.

Выбирая расположение квартиры при покупке, необходимо учитывать социально-экономические показатели, такие как:

Где приобрести квартиру в Москве: в центре, в пределах МКАД или на окраине — зависит в первую очередь от планов человека на жизнь и его предпочтений.

Центр Москвы

Центральный административный округ включает Китай-Город, Арбат, Якиманку, Тверской, Красносельский и Мещанский районы. Здесь расположено большое количество памятников культуры, шесть из девяти московских железнодорожных вокзалов, 67 станций метро, правительственные и развлекательные учреждения.

Недвижимость в центре Москвы преимущественно класса «элит», новостроек мало. Стоимость 1 кв. м начинается от 385 тыс. руб. Многие люди выбирают для жизни центр Москвы, т. к. их приоритетами являются:

Из минусов жизни в центре можно назвать: постоянные пробки, малое количество парковочных мест, большое количество гостей города и туристов.

Третье транспортное кольцо

Район расположен между Садовым и Третьим транспортными кольцами. Для него характерна хорошая инфраструктура, квартиры разного ценового диапазона. Для проживания в пределах ТТК можно рассмотреть следующие территории:

Источник: https://msk.etagi.com/realty/centr/





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