Евгений Дёмкин: «Традиционно мы поддерживаем проекты, направленные на благоустройство» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

В среду, 19 мая, компания ПЗСП провела экологическую акцию по озеленению придомовой территории дома по адресу ул. 5-я Каховская, 8в. Об этом сообщает пресс-служба ПЗСП.

На празднике «Посади дерево» жители дома своими руками лично поучаствовали в оформлении своего двора: посадили растения, а также получили советы по озеленению от опытных ландшафтных дизайнеров.

пресс-служба АО «ПЗСП»

Всего за несколько часов было высажено около 70 различных растений, которые долгие годы будут радовать жителей жилого комплекса. Виды высаживаемых растений прошли тщательный отбор: спирея, роза, хоста, астильба. Выбор растений для посадки осуществлялся с помощью представителей департамента дорог и благоустройства администрации Перми, которые подсказали, какие растения будут чувствовать себя в городе хорошо, а какие сажать не стоит.

Традиция проводить дворовые праздники после сдачи домов у ПЗСП зародилась несколько лет назад. Таким образом, компания не забывает своих новосёлов даже после сдачи домов в эксплуатацию.

пресс-служба АО «ПЗСП»

Евгений Дёмкин, генеральный директор группы компаний ПЗСП:

— Мы общаемся с жителями наших домов даже после заселения и выдачи ключей, особенно стараемся поддерживать проекты, направленные на благоустройство придомовых территорий. Одна из важных составляющих комфортной жизни — это озеленение. Именно поэтому мы пригласили жителей присоединиться к посадке растений. Согласитесь, здорово, что мы вместе можем сделать их жилой комплекс лучше и комфортнее. Кроме того, мне кажется, что посаженные своими руками растения будут радовать больше и ценить их будут сильнее.

Для участников и гостей мероприятия также была организована развлекательная программа. Праздник собрал более 100 жителей дома.

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