Елена Синица Краевой парламент поддержал выделение субсидии пермскому свинокомплексу По итогам I квартала 2021 года, убыток предприятия составил 161,1 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе пленарного заседания краевого Заксобрания 20 мая депутаты одобрили выделение субсидии АО «Пермский свинокомплекс» в размере 116,1 млн руб.

Как сообщается в финансово-экономическом обосновании, сегодня предприятие находится в сложной ситуации, ему не хватает оборотных средств. Это, в свою очередь, объясняется ростом цен на ячмень, пшеницу, горох, из которых на 67% состоит комбикорм.

Также в период с июня 2020 года по апрель 2021-го снизились закупочные цены на мясо свиней на 3,8%, на свиней в живом весе — на 6,4 %. По итогам I квартала 2021 года, АО «Пермский свинокомплекс» получил убыток в размере 161,1 млн руб.

Предполагается, что большая часть средств субсидии (69,3 млн руб.) пойдёт на приобретение зерновых и бобовозерновых культур для приготовления комбикормов. На оплату труда работников предприятия предусмотрено 29,7 млн руб. Ещё 5,6 млн руб. потратят на ветеринарные препараты. Кроме того, 11,3 млн руб. направят на погашение кредиторской задолженности за электроэнергию, поставленную в 2021 году. Отмечается, что краевая субсидия также позволит приобрести ячмень, пшеницу и горох общим объёмом в 4,4 тыс. т и обеспечить бесперебойную производственную деятельность предприятия.

Субсидию предоставят за счёт сокращения финансирования на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники.

Депутат Александр Григоренко уточнил, рассматривается ли вариант приватизации предприятия. «Или бюджет продолжит и дальше субсидировать предприятие?» — спросил он.

На что министр финансов Екатерина Тхор ответила, что данный вопрос будет рассмотрен исходя из финансовой обстановки предприятия по итогам девяти месяцев.

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