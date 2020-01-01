Елена Синица В Пермском крае построят 10 новых школ Строительство завершится к 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Депутаты краевого Заксобрания поддержали расширение перечня объектов капитального строительства общественной инфраструктуры. Число объектов, вошедших в перечень, возросло с 86 до 96.

В частности, к 2023 году планируется построить 10 новых школ. Они появятся в Перми на улицах Крондштадтской, Ветлужской, Академика Веденеева, Милиционера Власова, Холмогорской, в Новых Лядах, а также в Култаево, Гамово, Лобаново, Кондратово.

По адресу ул. Мира, 11 в Перми разместится новое здание МАОУ «Техношкола им. В. П. Савиных». Оценочная стоимость проекта — 1,3 млрд руб. Предполагается, что строительство будет завершено к 2022 году. А в Губахе построят общежитие для иногородних студентов за 280,9 млн руб.

В перечень также вошёл реабилитационный центр в Перми. На первом этапе будет приобретено недвижимое имущество по адресу ул. Встречная, 35. На втором этапе планируется модернизация инженерного обеспечения и защиты территории от негативных воздействий. Оценочная стоимость инвестиционного проекта — 221 млн руб. Срок реализации — 2021–2022 годы.

Между тем из перечня исключён пермский краевой центр «Муравейник». В пояснительной записке сообщается, что запланированные работы не оказывают влияния на конструктивные характеристики безопасности объекта. Соответственно, не носят инвестиционный характер.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

«В крае немало населенных пунктов, где с нетерпением ждут открытия новых школ. Этой проблеме не один десяток лет, её нужно решать активнее. Кроме того, идёт жилищная застройка. Образовательная инфраструктура испытывает большую нагрузку. Мы всё ещё не можем отказаться от вторых, а где-то даже от третьих смен. Отмечу, что новые школы планируется построить по концессионному соглашению на условиях софинансирования с Федерацией и с привлечением частных инвестиций. Такой подход позволит ускорить процессы строительства, а детям даст возможность получать образование в качественно новых, более комфортных условиях»

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.