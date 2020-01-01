В Перми на 90 суток приостановлена работа бассейна для малышей Роспотребнадзор выявил в акваклубе более 10 нарушений норм СанПин Поделиться Поделиться Твитнуть

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Детский клуб «Осьминожки» на ул. Сибирской, 46 в Перми временно приостановил работу. Причиной закрытия стали выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

На акваклуб, где проходили занятия для детей в возрасте от 0 до 5 лет, пожаловались родители. У одного из малышей после посещения бассейна возникло заболевание, требующее хирургического вмешательства.

В ходе проверки Роспотребнадзор выявил более 10 нарушений норм СанПин, создающих реальную угрозу жизни и здоровью детей.

ООО «Балу» признано виновным в совершении административного правонарушения. Деятельность акваклуба «Осьминожки» приостановлена на 90 суток.

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