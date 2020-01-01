В Перми появился новый арт-объект На фасаде бывшего элеватора нарисовали городской пейзаж Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Вероника Лиссер

На фасаде здания на ул. Бахаревской, 53 в Перми появился новый арт-объект «Невозможно до счастья дойти, его надо вокруг себя строить!».

Инициатором проекта выступила команда «Создающие реальность». Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми предложил для его реализации промышленную территорию на ул. Васильева, поскольку именно здесь рисунок может стать акцентом, притягивающим взгляды жителей.

С согласия владельца здания бывшего элеватора городской пейзаж нарисовал художник Вячеслав Moff, сообщает пресс-служба городской администрации.

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