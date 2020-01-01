Скончался бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов Экс-главе региона было 84 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Скончался бывший губернатор Пермской области Геннадий Вячеславович Игумнов. В таких случаях говорят: ушла эпоха. Сегодня эта фраза очень точно передаёт значение личности Геннадия Игумнова для истории Прикамья.

Возглавив область в самые переломные годы, Игумнов взял на себя огромную тяжесть сложных, непопулярных, но абсолютно необходимых решений. Он удержал область на осыпающемся краю обломков советской империи, нащупал новые точки развития и вывел регион на путь развития.

Он никогда не боялся выходить к людям в самых сложных ситуациях. Был открыт и максимально честен. Регулярно лично общался с представителями прессы, не перепоручая ответы на самые острые вопросы пресс-службам и пиар-департаментам. Был частым гостем пермских редакций, и мы хорошо помним эти встречи — встречи с мудрым, глубоким и ярким собеседником.

Светлая память Геннадию Вячеславовичу, искренние соболезнования родным и близким.

Геннадий Вячеславович Игумнов родился в Губахе. Окончил Пермское речное училище. С 1969 по 1971 год возглавлял промышленно-транспортный отдел Кизеловского горкома КПСС, с 1971 до 1983 года был председателем горисполкома Кизела. С 1983 года по 1992 занимал руководящие должности в аппарате Пермского облисполкома.

В 1996 году сменил на должности губернатора Пермской области Бориса Кузнецова. Руководил регионом до 2000 года. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степени и двумя орденами «Знак Почёта». Геннадию Вячеславовичу было 84 года.









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