В Кишертском районе дорожно-строительная компания задолжала сотрудникам почти 300 тыс. руб. Долг перед работниками был погашен после вмешательства прокуратуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Тимур Абасов

В ходе прокурорской проверки было установлено, что ООО «ДСП №15» из Кишертского района имело перед своими сотрудниками долг по выплате заработной платы за апрель 2021 года в размере 290 тыс. руб.

Директору предприятия было внесено представление, мировой судья участка №7 Кунгурского судебного района рассмотрел и удовлетворил приказы надзорного ведомства о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты.

Как сообщают в прокуратуре Пермского края, в настоящее время задолженность перед сотрудниками ООО «ДСП №15» полностью погашена.

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