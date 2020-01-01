Григорий Серёдкин «Звезда» дома проиграла прямому конкуренту за выход в ФНЛ Хозяева доминировали большую часть матча, но так и не смогли забить гол Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Звезда"

Пермский ФК «Звезда» в очередном матче в рамках группы «4» ПФЛ проиграл прямому конкуренту за выход в ФНЛ — «Новосибирску». Игра состоялась вечером 19 мая на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 0:1.

Первый тайм прошёл в равенстве и без обилия голевых моментов. На перерыв команды ушли при «нулях» на табло.

А на 61-й минуте встречи гости провели единственную в игре голевую атаку. Отличился нападающий сибиряков Максим Житнев. До финального свистка, при общем доминировании хозяев, счёт не изменился — 0:1.

После игры «Звезда» осталась на шестой строчке турнирной таблицы группы «4» ПФЛ. Подопечные Рустема Хузина отстают от рвущегося в ФНЛ ФК «КАМАЗ» уже на 15 очков. «Новосибирск» занял третью строчку.

Напомним, ранее «Звезда» провела серию из трёх побед подряд. 26 апреля дома был обыгран ФК «Челябинск». 30 апреля пермяки на выезде обыграли «Урал-2» — 1:3. А 11 мая в Самаре минимально обыграли местные «Крылья Советов — 2».

Следующий матч ФК «Звезда» проведёт 22 мая. На одноимённом пермском стадионе команда примет другой сибирский клуб — барнаульское «Динамо» (0+). Начало встречи — в 18:00.

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