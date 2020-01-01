Дмитрий Махонин представил три проекта Пермского НОЦ Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 19 мая, в Москве губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ). В ходе заседания обсуждались итоги деятельности НОЦ в 2020 году и ключевые технологические проекты этого года, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Совещание провёл вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Участниками совещания стали также министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, губернаторы регионов и представители НОЦев.



На заседании Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края и председатель Наблюдательного совета Пермского НОЦ, представил три проекта Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование». Все они соответствуют Стратегии научно-технического развития России.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Центр основан на наших ресурсах и нашей экономике. В Пермском крае добывается порядка 16 млн тонн нефти, а также 20% мировой добычи калийных солей. Запасы нефти истощаются, мы ориентированы на то, чтобы развивать нефтегазохимический комплекс, создавая более эффективные методы добычи и переработки углеводородов и твёрдых полезных ископаемых. Сейчас мы объединяем научно-образовательный центр с центром научно-технологической инициативы «Фотоника». Эта сквозная технология будет направлена на развитие НОЦа.

Дмитрий Чернышенко, оценивая проекты Пермского НОЦ, отметил большой объём внебюджетных инвестиций, которые предполагается привлечь для реализации в представленных проектов, — 10 млрд руб.



На заседании Совета НОЦ также были анонсированы две меры поддержки для научно-образовательных центров. Во-первых, был утверждён размер федерального гранта на реализацию деятельности НОЦ на 2021 год. Каждый НОЦ мирового уровня получит по 128 млн руб.



Кроме того, Минобрнауки выделит 1,8 млрд руб. на создание ста лабораторий, руководителями и сотрудниками которых станут молодые учёные. Предполагается, что в первую очередь эти лаборатории будут созданы в научных организациях — участниках НОЦ.

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