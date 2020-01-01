Елена Синица «В городе вообще есть контрольный срок завершения транспортной реформы?» Глава департамента транспорта Перми отчитался перед депутатами Заксобрания Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Ежедневно в будни на общественном транспорте Перми в среднем ездит 625 тыс. человек. Об этом на заседании комитета по госполитике Заксобрания региона сообщил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

При этом с начала 2021 года пассажиропоток составил 187 млн человек, что на 10% ниже плановых значений (по плану — 217 млн человек).

Говоря об итогах внедрения новой транспортной модели, Анатолий Путин в первую очередь обратил внимание на обновление автобусного парка. По его словам, сейчас почти 600 автобусов (из 700 курсирующих в городе) — это автобусы 2019–2020 годов выпуска. В целом возраст автобусов снизился с 12 до трёх лет. Также с 78% до 95% выросла доля низкопольных автобусных маршрутов. Кроме этого, 60% автобусов оборудованы кондиционерами. Обновляется и трамвайный парк. Сейчас по городу курсируют 24 новых трамвая, до конца 2021 года их станет 34.

Также с момента запуска тарифного меню в феврале 2020 года доля наличной оплаты снизилась с 55,1% до 20,4%. В то же время доля безналичной оплаты возросла с 22% до 54,6%. Меньше людей стали пользоваться льготными проездными: их доля упала с 14,2% до 6,7%.

«Реже стали приобретать долгосрочные проездные: безлимит на месяц, на квартал. Это связано в том числе с тем, что на фоне вводимых ограничений жители опасаются покупать проездные на длительное время», — пояснил Анатолий Путин. И добавил, что власти разрабатывают новые тарифные планы, которые будут более удобны даже при риске введения ограничений.

При этом существенно возросла популярность бесплатных пересадок — с 2,4% до 17,1%. «На старте мы ожидали, что 10% наших пассажиров будут пользоваться возможностью бесплатной пересадки. Но доля возросла до 17%, сейчас стабилизировалась на 14%. С одной стороны, это говорит о том, что услуга популярна у пассажиров, с другой стороны — это достаточно серьёзная нагрузка на бюджет. Здесь мы тоже в поиске оптимального решения по праву предоставления бесплатных пересадок», — отметил Анатолий Путин.

Что касается эксперимента с бескондукторной системой оплаты, то за март доля безбилетников составила 17,2%. Для сравнения: в Новокузнецке — 40%, в Санкт-Петербурге и Твери — 10%. Тем не менее начальник дептранса отметил, что ожидалась «более высокая доля». При этом 42% выявленных безбилетников пытались, но не смогли оплатить проезд из-за технических проблем. Доля оплаты у водителя составила 36% (12% — наличные, 24% — получение билета для пересадки).

Увеличение времени рейса в связи с продажей билетов водителем составило около 10% (плюс одна минута к интервалу движения на маршруте). При текущих показателях объём выпадающих доходов практически равен расходам на содержание кондукторов: за период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года — 348 млн руб. и 365 млн руб. соответственно.

Однако в городском департаменте транспорта считают, что переходить на бескондукторную систему оплаты можно только при условии снижения доли безбилетников. Для этого предлагается автоматизировать предоставление права бесплатной пересадки посредством повторного прикладывания карты к валидатору. Помимо этого, планируется решить технические проблемы приёма карт отдельных банков, развивать мобильные приложения для оплаты проезда.

Как пояснил Путин, сейчас идёт работа над запуском транспортной карты «Тройка», в рамках которой учтены имеющиеся проблемы. Также в планах — расширение полномочий контролёров в части работы с безбилетниками (принятие регионального нормативно-правового акта о порядке подтверждения пассажиром оплаты проезда в соответствии с федеральным законом).

После завершения доклада депутат Игорь Орлов поинтересовался, когда полностью прекратится эксперимент с внедрением новой транспортной модели в городе: «В городе вообще есть контрольный срок завершения транспортной реформы или это бессрочное мероприятие, которое будет длиться всю жизнь?»

На что Путин ответил, что транспортная реформа завершилась и глобальных преобразований не планируется, «по крайней мере, в сторону ухудшения». «Сейчас наша задача — развивать ту систему, которую мы сформировали, и улучшать качество её работы», — добавил он.

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