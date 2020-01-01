За мошенничество с платежами директор пермской управляющей компании получил два года колонии Общая сумма ущерба ресурсоснабжающим организациям составила более 41,9 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Свердловский районный суд Перми вынес приговор в отношении директора управляющей компании «Единый город». За мошенничество с платежами населения он получил два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает ТК ВЕТТА.

С 2010 по 2014 год руководитель УК с помощью фиктивных компаний выводил и обналичивал часть платежей, собранных с населения в качестве оплаты услуг ресурсоснабжающих компаний. Общая сумма ущерба составила более 41,9 млн руб.

Помимо лишения свободы суд приговорил обвиняемого к штрафу в 100 тыс. руб. Также он должен погасить ущерб в сумме 37,9 млн руб. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. В законную силу приговор не вступил и был обжалован.

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