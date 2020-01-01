За мошенничество с платежами директор пермской управляющей компании получил два года колонии
Общая сумма ущерба ресурсоснабжающим организациям составила более 41,9 млн руб.
Свердловский районный суд Перми вынес приговор в отношении директора управляющей компании «Единый город». За мошенничество с платежами населения он получил два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает ТК ВЕТТА.
С 2010 по 2014 год руководитель УК с помощью фиктивных компаний выводил и обналичивал часть платежей, собранных с населения в качестве оплаты услуг ресурсоснабжающих компаний. Общая сумма ущерба составила более 41,9 млн руб.
Помимо лишения свободы суд приговорил обвиняемого к штрафу в 100 тыс. руб. Также он должен погасить ущерб в сумме 37,9 млн руб. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. В законную силу приговор не вступил и был обжалован.
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