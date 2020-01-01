Оформить постоянную или временную прописку можно дистанционно Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее оформить регистрация по месту жительства или временного пребывания через портал Госуслуги. Воспользоваться новшеством можно будет с 1 июля 2022 года.

Если временную регистрацию можно будет оформить дистанционно полностью, то для получения прописки гражданину всё же придётся дойти до регистрирующего органа — для проставления отметки в паспорт.

При этом для регистрации жители России могут выбрать любой орган учёта, сообщает пресс-служба правительства РФ.

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