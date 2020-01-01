Мария Сыропятова Администрация Перми выставит на торги два участка под застройку Сейчас в мэрии определяются с начальной ценой Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми планирует реализовать на торгах два земельных участка под строительство многоквартирных домов. Участки расположены на ул. Подводников, 20 (2,7 тыс. кв. м) и ул. Капитана Гастелло, 6 (1,8 тыс. кв. м). Об этом на комитете по градостроительству Пермской гордумы рассказала и. о. замглавы администрации Перми Ксения Хайруллина.

Она отметила, что оба участка находятся в зоне застройки Ж-1, что позволяет строить жилые дома высотой не более 10 этажей с коэффициентом плотности 2,22. Аукционы запланированы на июль-август (ул. Подводников, 20) и на сентябрь-октябрь (ул. Капитана Гастелло, 6) соответственно. Сейчас в мэрии определяются с начальной ценой.

Также администрация Перми во втором полугодии 2021 года намерена выставить 27 земельных участков общей площадью 2,3 га под индивидуальное жилое строительство.

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