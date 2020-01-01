К 2023 году благодаря нацпроекту более 600 семей Прикамья смогут переехать из аварийного жилья в новостройки Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В 12 муниципалитетах Прикамья стартовал процесс строительства новых многоквартирных и блокированных одноэтажных домов для расселения аварийного жилья. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

О ходе выполнения работ на объектах губернатора Дмитрия Махонина информировали специалисты краевого минстроя в рамках системного часа по вопросам жилищной политики. Более 600 квартир в строящихся домах будут переданы людям, переселяемым из аварийного жилья, сообщили специалисты.

«Граждане должны переезжать из аварийных домов в комфортные квартиры. Предложение на вторичном рынке ограничено, поэтому необходимо строить для них новые дома, обеспеченные инфраструктурой. Это важно для развития края. К 2030 году нам необходимо вводить в эксплуатацию 1,6 млн кв. м жилья ежегодно. Это поможет предоставить людям широкий выбор для улучшения жилищных условий и позволит решать проблемы по расселению «аварийки», предоставления жилья отдельным категориям граждан», — отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Строительство ведётся в рамках третьего этапа нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В данном этапе участвуют 29 муниципалитетов. В сумме в этих территориях планируется расселить более 87 тыс. кв. м, из них 14,8 тыс. кв. м уже расселено. Из оставшегося объёма 23,9 тыс. кв. м подлежат расселению с применением механизма строительства новых домов.

По итогам совещания губернатор поручил минстрою взять на строжайший контроль строительство домов в муниципалитетах.

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