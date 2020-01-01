Алексей Клочихин Госдума приняла новые меры поддержки семей с детьми Новый закон начнёт работать уже с июля 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении поправки в законодательство для реализации социальных положений послания Владимира Путина Федеральному собранию. Новый закон начнёт работать уже с июля.

В соответствии с поправками с 1 июля 2021 года беременные женщины в трудной жизненной ситуации ежемесячно будут получать по 6350 руб. за постановку на учёт в ранние сроки беременности — то есть в то самое время, когда потенциальная мама решает, оставить ребёнка или нет.

Кроме того, родителям-одиночкам, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственным родителям детей от 8 до 16 лет включительно назначат новое пособие. Его получат семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в том или ином регионе.

А также родителям детей до 7 лет включительно с 1 сентября больничный будет оплачиваться в размере 100% от заработка независимо от трудового стажа.

По подсчётам специалистов, поддержку получат примерно 630 тыс. женщин и 360 тыс. детей по всей России.

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