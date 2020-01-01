Открыли отпускной сезон-2021: названы любимые направления для отдыха пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

Привычные зарубежные поездки в этом году оказались недоступны. Туристы, как и годом ранее, обратили внимание на маршруты внутри страны. Длительные майские праздники подтвердили эту тенденцию. Куда отправляются путешествовать жители Прикамья в начале этого отпускного сезона, рассказали эксперты «МегаФона».

С помощью инструментов Big Data аналитики выяснили популярные направления для отдыха пермяков.

Так, больше всего путешественников из Пермского края побывало в Москве — в столицу России отправилось почти 30% отдыхающих. Ещё 20% провели мини-отпуск в Казани, и 10% пермяков — в Санкт-Петербурге. Среди традиционных туристических маршрутов жителей нашего региона — Уфа. Менее 5% пермских путешественников уже отдохнули на курортах Краснодарского края.

Впрочем, среди населения Прикамья есть и те, кто начало отпускного сезона предпочёл провести в горных районах Кавказа: Республики Дагестан и Чечня вошли в топ наиболее востребованных направлений для абонентов с пермскими sim-картами.

На общение и обмен впечатлениями от отдыха в майские каникулы пермяки использовали почти 200 ТБ трафика и более 3 млн минут. Например, самыми интернет-активными днями в аэропорту Большое Савино стали 1 и 10 мая, а на железнодорожном вокзале Перми — 4 мая. В эти дни пользователи больше, чем обычно, выходили в глобальную сеть.

Интересно, что столицу Прикамья выбрали в качестве отпускного направления жители Нижнего Новгорода, Москвы и Уфы. Почти 65% туристов, посетивших нашу область в майские праздники, приехали именно из этих регионов.

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