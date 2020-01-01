Мария Сыропятова Федеральные торговые сети продолжили в 2020 году наращивать свою часть рынка в Прикамье По оценке краевого УФАС, это происходит за счёт территорий за пределами Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

За два предыдущих года в Пермском крае было открыто 127 новых магазинов «Пятёрочка»

Константин Долгановский

Федеральные торговые сети в 2020 году продолжили наращивать свои доли рынка в сегменте продуктового ритейла в Пермском крае. Об этом говорят данные регионального УФАС.

Доля тройки крупнейших федеральных торговых сетей в сегменте продуктового ритейла составила в 2020 году 34,9%, что на 5,54% больше, чем в 2019 году (в 2019 году их суммарная доля рынка составила 29,36%).

Торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» нарастили в 2020 году долю рынка до 16,6% (по итогам 2019 года она составляла 13,74%). Торговая сеть «Магнит» увеличила своё присутствие в регионе за год с 11,57% до 13,3%, а «Монетка» — с 4,05% до 5%.

Исключением стали сети «Лента» и «Красное и Белое». Доля присутствия на рынке продуктового ритейла Пермского края у «Ленты» сократилось в 2020 году с 1,32% до 1,2%. При этом открытие третьего магазина в Перми состоялось только в конце 2020 года, что не могло отразиться на результатах компании. У «Красного и Белого» доля рынка, в 2019 году составлявшая 4,01%, упала в 2020 году до 3,8%.

Одновременно региональные торговые сети, наоборот, сократили за 2020 год своё присутствие на рынке продуктового ритейла Пермского края. У «Семьи» доля рынка сократилась с 6,34% до 6%, а у «Лиона» с «Берегом» — с 2,63% до 2,1%.

В УФАС по Пермскому краю отмечают, что экспансия федеральных торговых сетей произошла за счёт территорий за пределами краевой столицы. При этом в 2020 году, как и в предыдущие годы исследований, доминирующих хозяйствующих субъектов в крае не установлено. Точно так же, как и на отдельных территориях индивидуального доминирования отдельных игроков.

«Ни одна из сетей не занимает долю свыше 50%, наибольший показатель — у «Пятёрочки» в Косинском и Гайнском районах: 44,4% и 31,6% рынка соответственно», — прокомментировали ситуацию в антимонопольном ведомстве.

Напомним, в предыдущие годы федеральные торговые сети также наращивали свои доли на рынке продуктового ритейла Пермского края. При этом главными территориям роста для них тоже были территории за пределами краевой столицы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.