Почти половина жителей Прикамья считает стандартный отпуск недостаточным При этом 10% пермяков отдыхать в этом году не планируют Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Согласно данным опроса, проведённого платформой hh.ru, 47% жителей Пермского края недовольны стандартным отпуском в 28 дней и хотели бы его продлить. Остальных опрошенных этот срок вполне устраивает.

Все дни основного отпуска в текущем году ещё не использовали 84% респондентов, при этом 10% жителей в отпуск идти не планируют.

Более половины опрошенных — 59% — не испытывают никаких сложностей с планированием отпуска. Остальная часть в качестве возможных проблем называет запрет уходить в отпуск одновременно с коллегами, отсутствие на работе заместителей и пандемию коронавируса.

Наиболее популярными видами времяпрепровождения отпуска, по данным hh.ru, являются путешествия по России (49%), бытовые дела (28%), дачи и активный отдых (по 24%).

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