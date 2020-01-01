УКС Пермского края и застройщик зоопарка планируют заключить мировое соглашение Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Правительством Пермского края утверждено мировое соглашение, которое Управление капитального строительства Прикамья (УКС) планирует заключить с компанией АО «РЖДстрой», ведущей строительство зоопарка в м/р Нагорном в региональной столице. Об этом сообщают в краевом минстрое.

В настоящее время подрядная организация является ответчиком в арбитражном суде по иску УКСа о взыскании ущерба и неустойки в связи с неисполнением сроков строительства первой очереди объекта. Возведение павильонов, создание инфраструктуры и другие работы приостановлены: они не ведутся с конца 2019 года и не могут быть возобновлены до решения суда.

В рамках процесса был установлен ряд спорных моментов между сторонами, касающихся в том числе качества проведения геодезических изысканий и проекта строительства, а также сроков исполнения контракта. Выяснение всех обстоятельств в суде сдвигает работы на неопределённый срок. Всё это время недостроенные объекты первой очереди будут постепенно разрушаться под воздействием природных явлений. При этом перед региональными властями стоит задача в максимально сжатые сроки завершить строительство зоопарка, который должен будет соответствовать всем требованиям.

Как рассказали в министерстве строительства Пермского края, достраивать очередь по имеющемуся проекту нельзя. Проведённое ранее комплексное обследование технического состояния всех объектов первого этапа строительства показало, что 22 из них находятся в работоспособном или ограниченно работоспособном состоянии, а девять — в аварийном. Кроме того, в 2020 году вступили в силу новые законодательные требования по содержанию животных, например, обозначены минимальные размеры вольеров для разных видов животных. Этим новым нормам проект, разработанный АО «ПИРС», сегодня не соответствует. Это значит, в случае если завершать строительство будут по нему, то Пермский край не получит разрешения на использовании зоопарка от Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, без такого разрешения работа зоопарка невозможна. Поэтому до возобновления работ необходимо провести корректировку проектной документации с учётом итогов обследования и обновлённого федерального законодательства.

«Мировое соглашение с «РЖДстрой», которое утвердило правительство, предполагает, что компания самостоятельно и за свой счёт организует обследование технического состояния объектов первой очереди и проведёт корректировку проекта. После получения положительного заключения Госэкспертизы, предположительно уже до конца года, работы на объекте возобновятся, а полностью их завершить планируется в 2023 году», — пояснили в региональном минстрое.

При строительстве по новому проекту компании будет дополнительно оплачиваться только тот объём работ, который не был предусмотрен в первоначальном проекте. Мировое соглашение будет представлено суду на ближайшем заседании по арбитражному делу.

Отметим, что в настоящее время АО «РЖДстрой» на площадке второй очереди возводит объекты, которые можно строить при незавершённом первом этапе зоопарка. По ним отклонений от графика нет.

По словам вице-президента СРО «Гильдия пермских строителей», члена Общественного совета при министерстве строительства Пермского края Александра Кашеварова, завершение строительства действующим подрядчиком позволит ускорить ввод зоопарка. «Судебное разбирательство затягивает реализацию проекта. Нужно как можно быстрее приходить к мировому соглашению и начинать в полную силу работать на объекте. Если не завершить сейчас судебный процесс, он может затянуться на годы, а строительство зоопарка — на десятилетия. В этом году рано начался новый строительный сезон, его нельзя упускать. Действующий подрядчик сможет эффективней продолжить работу, так как он уже знает особенности объекта. Как строитель могу сказать, что заходить на достройку уже начатого, тем более такого крупного, объекта очень сложно, требуется время, чтобы изучить все детали», — сказал Александр Кашеваров.

Напомним, в строительство первой очереди зоопарка входит возведение 56 зданий и сооружений. В их числе экспозиции «Лесная мозаика», «Страна гор», «Тропический рай», «Африканская саванна» и другие объекты общей площадью 25,825 тыс. кв. м. Кроме того, порядка 75 наружных вольеров общей площадью 51,618 тыс. кв. м. Также к первой очереди относятся внутриплощадочные сети протяжённостью 64,2 км. Завершённых объектов нет, их необходимо достраивать.

Контракт на строительство зоопарка был заключён с ОАО «РЖДСтрой» в 2017 году. После корректировки сроков планировалось, что первая очередь строительства будет завершена в 2020 году. Однако в 2018 году стройконтроль УКСа Пермского края выявил нарушения на стройплощадке, после чего и было принято решение о проведении комплексного обследования техсостояния всех объектов этапа строительства.

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