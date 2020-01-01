На Компросе в Перми убирают парковки Части парковочных мест также лишатся Октябрьская и Комсомольская площади Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На Комсомольском проспекте в Перми в рамках реконструкции идёт масштабная перестройка тротуаров и проезжей части. При этом парковочные места переделывают в пешеходную зону, сообщает «Рифей-Пермь».

В частности, парковки уже исчезли у домов №24, №30 и ниже по Комсомольскому проспекту. В администрации Перми телеканалу пояснили, что ликвидируются парковочные места, не соответствующие нормам законодательства, создаётся единый профиль улицы.

Главный инженер «Пермблагоустройства» Матвей Чувашов сообщил, что и на Октябрьской площади парковки останутся только со стороны ПНИПУ, передаёт телеканал со ссылкой на портал 59.ru. Упорядочены будут и парковки на Комсомольской площади, где изменится схема движения и будет установлена трамвайная остановка.

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