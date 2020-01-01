Мария Сыропятова Конкурент Wildberries и Ozon зашёл в Пермь В Перми появились точки выдачи российского маркетплейса KazanExpress Поделиться Поделиться Твитнуть

KazanExpress

Мария Сыропятова

В конце марта 2021 года в Перми появились точки выдачи ещё одного российского маркетплейса KazanExpress. Это «Новому компаньону» подтвердили несколько источников. В самой компании комментировать выход на рынок и планы на развитие не стали. Сейчас, по данным 2ГИС, в центре Перми расположены четыре точки выдачи KazanExpress.

KazanExpress основан в 2017 году, базируется в Иннополисе, склад компании расположен в пригороде Казани (45 тыс. кв. м). В марте 2021 года стало известно о покупке 30% доли компании «AliExpress Россия», российского представительства одноимённого китайского маркетплейса. В 2020 году оборот KazanExpress составил 1,3 млрд руб., в 2022 году в планах у компании — достигнуть показателей в 50–60 млрд руб. В марте 2021 года компания была представлена в 33 городах Поволжья и Урала. В перспективе компания собирается нарастить своё присутствие до 127 городов.

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