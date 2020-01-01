Общественный транспорт Перми «просел» на 80 млн пассажиров При этом себестоимость перевозок МУП «Пермгорэлектротранс» выросла на 37% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы признали, что самые радикальные изменения в муниципальном хозяйстве из-за коронавируса произошли в работе общественного транспорта.

По данным департамента транспорта горадминистрации, если в 2019 году в Перми перевезли 235,9 млн пассажиров, то в 2020-м — всего 155,5 млн. Такое радикальное падение пассажиропотока одними ограничениями из-за пандемии не объяснить. Председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе в связи с этим призвал не считать коронавирус «индульгенцией» и серьёзно подумать о результатах реформы городского транспорта в Перми, по времени совпавшей с началом эпидемии.

Беспокойство у депутатов вызывает и работа МУП «Пермгорэлектротранс», себестоимость перевозок которого за 2020 год выросла на 37%. Впрочем, несмотря на падение пассажиропотока, «Пермгорэлектротранс» по итогам прошлого года зафиксировал пусть небольшую, но прибыль в 23,6 млн руб., чему во многом способствовал кредит в 185 млн руб. на заработную плату, который в городском бюджете был просто списан. Благодаря такой поддержке предприятие надеется и в 2021 году остаться прибыльным, а новый гендиректор «Пермгорэлектротранса» Александр Дробаха заверил коллектив, что разрабатываемая сейчас стратегия развития муниципального транспорта Перми не предполагает ни сокращений, ни изменений условий работы сотрудников.

Ещё одной формой поддержки развития городского транспорта, по мнению депутатов, должно стать «твёрдое» финансирование «Пермгорэлектротранса» на пять лет вперёд.

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