Естественная убыль населения Перми в 2020 году выросла почти в четыре раза А число предприятий МСП стремительно сокращается третий год подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Количество умерших в 2020 году превысило количество родившихся на 4036 человек. Для сравнения: в 2019 году — на 1131 человек. Об этом заявил замглавы администрации краевой столицы Виктор Агеев на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы, докладывая об итогах 2020 года.

Кроме того, число предприятий малого и среднего бизнеса стремительно сокращается третий год подряд. На 100 тыс. населения в 2018 году в Перми было зарегистрировано 614,7 предприятий МСП, в 2019-м — 587,5, в 2020-м — 547,5. По словам председателя комитета по экономическому развитию Арсена Болквадзе, целые отрасли малого и среднего бизнеса в Перми просто «выкошены», и залечивать эту рану город будет многие годы.

Впрочем, и. о. начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ольга Чеснокова отметила, что по итогам первого квартала этого года власти ждут пусть небольшой, но рост числа предприятий МСП. Это, по её мнению, станет первым признаком выхода города из кризиса, вызванного COVID-19.

В целом, по оценкам экспертов, выполнение целевых показателей стратегического развития Перми за минувший год составило 76%. По мнению Виктора Агеева, с учётом пандемии, это даёт основание считать цели стратегии в 2020 году выполненными.

По данным горадминистрации, количество мест в школах увеличилось на 555 единиц (в 2019 году — на 460), уровень охвата детей дошкольным образованием в минувшем году вырос до 89,9% (в 2018 году было всего 62%), доля горожан, регулярно занимающихся спортом, — до 46,3% (в 2018-м — 36,4%).

Средняя заработная плата пермяков к маю этого года достигла отметки в 50,9 тыс. руб., а по уровню инвестиций в основной капитал (74,7 млрд руб. за 9 месяцев прошлого года) Пермь заняла второе место в России среди городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

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