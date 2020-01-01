Мария Сыропятова В Пермском крае стоимость десятка яиц за месяц выросла на 9% При этом рост цен за полгода составил 55% Поделиться Поделиться Твитнуть

Яйцо

Константин Долгановский

В среднем в апреле 2021 года стоимость одного десятка яиц составила 87 руб. 32 коп., что на 9,34% больше показателя предыдущего месяца. Об этом говорят данные Пермьстата.

Ещё полгода назад, в сентябре 2020 года, десяток куриных яиц обходился пермяку в среднем в 56 руб. 36 коп. Таким образом, рост цен за полгода составил 55%.

Помимо повышенного спроса на яйцо в период подготовки к Пасхе, эксперты объясняют рост цен повышением стоимости сырья.

Юлия Лекторова, заместитель заведующего кафедрой иностранных языков и связей с общественностью по digital и PR ПНИПУ:

— Рынок пока не успел отыграть повышение цен на зерно. Пшеница растёт в цене с осени, а это основное сырьё для производителей яйца. Кроме того, рост цен подстёгивался и повышенным спросом перед Пасхой.

При этом, по мнению Юлии Лекторовой, рост цен, скорее всего, продолжится: в России самые низкие запасы пшеницы за последние несколько лет.

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