В Прикамье растёт активность клещей С начала сезона от их укусов пострадали более 2,5 тыс. жителей региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, с начала сезона клещи покусали 2503 человек, в том числе 476 детей, передаёт «Рифей-Пермь».

В результате лабораторных исследований случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом не выявлено. При этом в 34,2% случаев у исследованных насекомых зафиксирован иксодовый клещевой боррелиоз. Поражения моноцитарным эрлихиозом человека и гранулоцитарным анаплазмозом человека выявлены у 3,7% и 1,9% клещей соответственно.

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