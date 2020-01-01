Многодетным семьям Перми разрешат два часа бесплатно пользоваться парковкой в центре города Воспользоваться льготой смогут те, чьё транспортное средство внесено в соответствующий реестр Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 июня для многодетных семей время бесплатной стоянки на платных парковках Перми составит 120 минут, сообщает пресс-служба администрации города.

Для получения льготы семья должна включить свой автомобиль в реестр транспортных средств многодетных семей Перми. Сделать это можно, подав документы в Пермскую дирекцию дорожного движения, а с 27 мая — через МФЦ. Срок рассмотрения заявления и принятия решения составляет 10 рабочих дней.

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