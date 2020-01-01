Татьяна Сукрушева Конкурент «Икеа» планирует зайти в Пермь осенью Первый магазин Hoff намеревается открыть 1 октября 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Hoff

Yandex.ru

Сеть магазинов по продаже мебели и товаров для дома Hoff планирует открыть в Перми два магазина: один — в недавно открытом ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б), второй — в торговом центре «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114). Официальное открытие магазина в ТЦ «СпешиLove» запланировано на 1 октября 2021 года. Об этом «Новому компаньону» сообщили в самой компании. Сроки открытия магазина в ТРЦ «Планета» пока точно не известны.

Напомним, что открытие первого магазина мебели и товаров для дома Hoff в Перми было анонсировано в период подготовки к открытию ТРЦ «Планета». Сроки открытия торгового центра «Планета» неоднократно переносились. Сначала открытие было запланировано на четвёртый квартал 2020 года, затем его перенесли на конец первого квартала 2021 года, а потом и на апрель 2021 года. Открытие торгового центра состоялось 22 апреля 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.