Коронавирус диагностирован у жителей 13 территорий Прикамья «Лидером» по количеству инфицированных является краевой центр Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

За минувшие сутки новые случаи заражения зафиксированы в 13 муниципалитетах региона. Из 94 заболевших 49 проживают в Перми, 15 — в Пермском муниципальном районе.

В Чайковском выявлено 10 новых случаев COVID-19, в Добрянском городском округе — семь, в Ординском муниципальном округе — четыре, в Кишертском муниципальном округе — два.

В Березниках, Губахе, Кудымкаре, Кунгуре, Куединском муниципальном округе, Кунгурском муниципальном районе и Нытвенском городском округе инфицировано по одному человеку.

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