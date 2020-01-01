В Прикамье введён запрет на посещение лесов Ограничение связано с аномальной жарой и четвёртым классом пожароопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

С 17 по 23 мая 2021 года гражданам запрещено находиться в лесах Пермского края. Запрет также распространяется на сжигание травы и мусора, разведение костров вблизи от лесов и проведение любых пожароопасных работ на землях всех категорий.

Соответствующий приказ издало минприроды Пермского края. Ограничения связаны с установившейся аномальной жарой и четвёртым классом пожароопасности.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, с за последний месяц в Пермском крае ликвидировано 26 лесных пожаров. При этом 20 из них по вине людей перекинулись в леса с земель сельхозназначения. Огонь прошел по землям лесного фонда площадью 133 га.

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