Григорий Серёдкин В России учреждён День фармацевтического работника Профессиональный праздник будет отмечаться 19 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Правительство России установило дату нового профессионального праздника — Дня фармацевтического работника. Он будет отмечаться 19 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Идею установить 19 мая в качестве даты празднования Дня фармацевтического работника в апреле предложил Минздрав России. При выборе даты инициаторы исходили из того, что 19 мая 1581 года с разрешения царя Ивана IV Грозного открылась первая аптека, в которой продавались и производились лекарства.

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