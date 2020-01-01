Елена Синица В Екатеринбурге приостановило работу Генконсульство США Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: twitter.com

Архив ИД «Компаньон»

Генеральное консульство США в Екатеринбурге приостановило свою деятельность на неопределённый срок. Об этом говорится в прощальном обращении генконсула США в Екатеринбурге Эми Сторроу. Информация опубликована в профиле консульства на Facebook.

«Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объёме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами. А пока — до встречи, и желаю вам всего наилучшего!» — говорится в обращении.





Ранее свою работу приостановило также и Генконсульство США во Владивостоке. В качестве причины была названа «критически низкая укомплектованность персоналом».





В конце апреля Генконсульство США в Москве сообщало о прекращении выдачи виз россиянам, за исключением экстренных случаев.

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