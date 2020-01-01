В этом году единый последний звонок состоится онлайн Трансляция мероприятия пройдёт 22 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В этом году пермские школьники смогут посетить сразу два последних звонка: в своей школе и единый в формате онлайн, сообщает телеканал ВЕТТА.

Мероприятия в школах проходят в течение этой недели. При этом в помещении одновременно могут находиться только 30 человек, на открытом воздухе — до 50 учащихся.

Как сообщают в мэрии, в связи усилением противоэпидемиологических и антитеррористических мер после трагедии в Казани на последние звонки будут допускаться только ученики и педагоги.

Трансляцию единого последнего звонка можно посмотреть 22 мая с 10:00 на ВЕТТЕ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.