Пермский край занял десятое место по РФ по числу участников тестирования системы дистанционного голосования Поделиться Поделиться Твитнуть

На участие в общероссийском тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Прикамье подали заявки 49 457 избирателей Пермского края. Это 2,5% от общего числа.

Из них проголосовали 28 859 человек, или 58,35%. При этом среднее участие в тестировании по России составило 52,13%.

По числу заявившихся и проголосовавших в рамках тестировании ДЭГ Пермский край занял десятое место по России, отмечает пресс-служба краевого избиркома.

Напомним, тестирование ДЭГ проходило с 21 апреля по 14 мая. Для участия в процедуре на первом этапе избирателям было необходимо подать заявку на портале «Госуслуги». Само голосование проходило с 12 по 14 мая 2021 года включительно. В этот период были полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Каждый избиратель, своевременно подавший заявку, мог заполнить в режиме тестирования два избирательных бюллетеня в электронной форме, моделирующих голосование по одномандатному и единому избирательным округам на выборах депутатов.

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