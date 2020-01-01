Елена Синица В Прикамье 94 новых случая заражения коронавирусом Выздоровели 33 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 94 новых случая заражения COVID-19. Из них 34 человека проходят лечение в больницах, ещё 60 — дома, под наблюдением врачей.

В числе заболевших — 42 пациента мужского пола, 52 — женского. В числе заболевших — восемь детей.





Среди заболевших в возрасте от 15 до 29 лет — 12 человек, от 30 до 49 — 26 человек. Ещё 27 — в возрасте 50-64, и 21 человек — старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц также определён.





За эти же сутки выздоровели 33 человека, умерли — восемь. В больницах находятся 637 человек, из них 45 подключены к аппаратам ИВЛ.

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